16:20 | 20.12.2017

В России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов. В компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием преступлений в интернете, сообщили, что, скорее всего, сбой произошёл из-за проблем в новой прошивке программного обеспечения, которая используется в кассовых аппаратах.



Информация о сбое появилась сегодня ночью. Из-за поломки закрыли часть магазинов одного из крупнейших российских ретейлеров «Магнит». С проблемами также столкнулись на заправках «Лукойла», «Газпром нефти», в сети магазинов «Мария-Ра», «Аникс», «Ярче», «Автоштрих» и DNS.



Отмечается, что ФНС разрешила пострадавшим работать без использования кассовых аппаратов.