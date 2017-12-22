Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Россия и мир


16:14 | 20.12.2017

Белоруссия со следующего года откажется от импорта российской электроэнергии

Минск не договорился с Москвой о стоимости импорта электричества. В связи с этим с 2018 года Белоруссия «полностью» отказывается от закупок, заявил министр энергетики республики Потупчик, передает РБК.

«Мы закончили переговоры с Россией по импорту электроэнергии. По тем ценам, которые предложила Россия, мы отказываемся покупать, будем замещать собственной выработкой. С 2018 года откажемся полностью от импорта электроэнергии», - заявил Потупчик.

Этому, по словам заместителя премьер-министра республики Владимира Семашко, также должен будет способствовать ввод в эксплуатацию собственной атомной электростанции БелАЭС. «С вводом станции будут излишки электроэнергии», — заметил он в ходе своего выступления в парламенте.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
23.12.2017

18:35 | 23.12.2017
Первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене» пройдет 1 апреля

16:13 | 23.12.2017
На одной из свердловских школ появилась мемориальная доска старшему сержанту Вадиму Нурмухаметову, погибшему в 2008 году

14:55 | 23.12.2017
Во время ЧМ-2018 на территории Центрального стадиона будет действовать особый пропускной режим

14:09 | 23.12.2017
Как Екатеринбург будет готовиться к празднованию 300-летия?

13:11 | 23.12.2017
Накануне массовое ДТП спровоцировало огромные пробки на Кольцовском тракте

12:21 | 23.12.2017
Два автобуса изменят свои маршруты в Екатеринбурге

11:49 | 23.12.2017
Сегодня утром екатеринбуржец парализовал работу метро

11:36 | 23.12.2017
В Екатеринбурге подорожает проезд для льготников

10:48 | 23.12.2017
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 декабря 2017 года

10:25 | 23.12.2017
Ночью в селе Петрокаменское ВАЗ сбил трех пешеходов

22.12.2017

21:13 | 22.12.2017
Шансонье Александр Новиков перенес операцию на позвоночнике

18:21 | 22.12.2017
Пермская школьная столовая стала лучшей в России

17:50 | 22.12.2017
«Яндекс» предлагает 10 тысяч новых круговых панорам Екатеринбурга

17:35 | 22.12.2017
Ледовый городок откроют «мисс Екатеринбург» и Юрий Куклачев

17:09 | 22.12.2017
Избран новый генеральный директор АО «ПЗСП»

16:59 | 22.12.2017
Делегация Пермского края участвует в работе XVII съезда партии «Единая Россия»

16:52 | 22.12.2017
В Екатеринбурге уничтожили более четырех килограммов наркотиков

16:37 | 22.12.2017
Жительница Перми спряталась от судебных приставов в сумке

16:24 | 22.12.2017
В Свердловской области назначен новый министр здравоохранения

16:11 | 22.12.2017
Лучшие работники «Т Плюс» в Прикамье отмечены наградами в День энергетика

15:54 | 22.12.2017
Пермские энергетики «Т Плюс» приобрели новую спецтехнику для повышения оперативности проведения работ на теплосетях

15:52 | 22.12.2017
Гособвинение требует ограничить свободу владельцам собак, растерзавших девочку на Урале

15:46 | 22.12.2017
Молодые поэты из разных уголков России и зарубежья соберутся в Екатеринбурге

15:36 | 22.12.2017
Евгений Куйвашев запустил первую очередь очистных сооружений в Верхней Пышме

15:30 | 22.12.2017
Начальнику ОМВД Полевского грозит до шести лет лишения свободы

15:03 | 22.12.2017
Исследование: Екатеринбург — богатый и независимый город

14:31 | 22.12.2017
Автомобиль сбил мужчину в Дегтярске и скрылся. ГИБДД разыскивает очевидцев

14:13 | 22.12.2017
Имущество Среднеуральской птицефабрики выставлено на торги

14:10 | 22.12.2017
В Свердловской области появится четыре школы, построенные на частные инвестиции

13:50 | 22.12.2017
Роспотребнадзор проверяет информацию о червях в обеде екатеринбургских школьников

13:46 | 22.12.2017
В Прикамье наградили лучшие многодетные семьи

13:30 | 22.12.2017
В Екатеринбурге полицейский пошел в магазин за минералкой и задержал преступника

13:28 | 22.12.2017
В Год экологии в лесах Свердловской области выявлено 450 незаконных свалок

13:10 | 22.12.2017
Завтра пермяков приглашают на новогодний «Котофест»

12:59 | 22.12.2017
Более 30 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов

12:54 | 22.12.2017
Дольщикам «Первого Пермского микрорайона» рассказали о мерах господдержки

12:42 | 22.12.2017
Виновник обрушения строительного крана на Куйбышева может получить 2,5 года лишения свободы

12:37 | 22.12.2017
С понедельника в Перми изменится расписание четырех трамваев

12:26 | 22.12.2017
В Пермь придет снегопад

12:11 | 22.12.2017
В Екатеринбурге на шесть с половиной лет осудили недобросовестного застройщика

12:10 | 22.12.2017
Оперативники екатеринбургского ОЭБиПК проверяют структуру, подчиненную мэрии

12:04 | 22.12.2017
Пермская полиция в новогодние праздники будет переведена на усиленный режим работы

11:36 | 22.12.2017
В Асбесте «обворовали» местных полицейских

11:02 | 22.12.2017
В Серове жильцы новостройки остались без отопления

10:39 | 22.12.2017
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 21 декабря

10:36 | 22.12.2017
КХЛ: «Автомобилист» переиграл финский «Йокерит» по буллитам

10:28 | 22.12.2017
Акционеры «Уралкалия» приняли решение о делистинге с Московской биржи

10:09 | 22.12.2017
В понедельник будет вынесен приговор по делу умершего после операции хоккеиста Сергея Симонова

10:08 | 22.12.2017
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 декабря 2017 года

09:46 | 22.12.2017
На улице Высоцкого ночью загорелся автомобиль Nissan


Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2017   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 