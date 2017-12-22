Белоруссия со следующего года откажется от импорта российской электроэнергии

16:14 | 20.12.2017

Минск не договорился с Москвой о стоимости импорта электричества. В связи с этим с 2018 года Белоруссия «полностью» отказывается от закупок, заявил министр энергетики республики Потупчик, передает РБК.



«Мы закончили переговоры с Россией по импорту электроэнергии. По тем ценам, которые предложила Россия, мы отказываемся покупать, будем замещать собственной выработкой. С 2018 года откажемся полностью от импорта электроэнергии», - заявил Потупчик.



Этому, по словам заместителя премьер-министра республики Владимира Семашко, также должен будет способствовать ввод в эксплуатацию собственной атомной электростанции БелАЭС. «С вводом станции будут излишки электроэнергии», — заметил он в ходе своего выступления в парламенте.