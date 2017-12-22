В парке развлечений Disney World появилась говорящая фигура Дональда Трампа

13:58 | 20.12.2017

Disney установила в своем парке развлечений в штате Флорида роботизированную говорящую фигуру президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News. Он был установлен на аттракционе под названием «Зал президентов». Здесь представлены фигуры американских президентов.



Фигура Трампа облачена в темный костюм с галстуком в полоску, которые были пошиты по точным размерам одежды американского лидера. Манекен, к созданию которого приступили еще в январе этого года, может не только двигаться, но и говорить. Специально для этого глава США записал свою речь, в которой он рассуждал на тему конституции государства, а также американского духа, передает CNN.