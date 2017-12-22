13:50 | 20.12.2017

Поток туристов в Москву увеличился на 65 % с 2010 года, сообщил РИА «Новости» первый замруководителя столичного департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев. По его словам, в прошлом году столицу посетили 19 млн туристов, а к концу этого года число гостей, как ожидается, вырастет до 21 млн. Самые частые иностранные гости Москвы — туристы из Китая.



«Столичная индустрия туризма и гостеприимства включает в себя множество аспектов, которые направлены на укрепление экономического потенциала Москвы», — добавил Кондаранцев.