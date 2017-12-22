США передали Китаю проект новых санкций против КНДР

13:34 | 20.12.2017

США передали Китаю проект резолюции ужесточения санкций в отношении Северной Кореи, чтобы как можно скорее за нее прошло голосование в Совбезе ООН. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах, передает Reuters.



Представитель администрации США, не пожелавший раскрыть свое имя, подтвердил факт передачи документа. Он пояснил, что стороны уже обсуждают новую резолюцию, однако к согласию пока не пришли.



Reuters напоминает, что США ранее предлагали Китаю ограничить поставки нефти в КНДР.