Блогеры могут попасть под действие закона о СМИ-иноагентах

13:28 | 20.12.2017

Проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но, если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры, заявил вице-спикер Госдумы Толстой, передает РИА «Новости». При этом Толстой отметил, что в принципе законопроект может быть распространен на блогеров, но «это очень теоретическое допущение».



Толстой выступил в качестве одного из авторов законопроекта о необходимости создания юридического лица для СМИ, признанных в России иностранными агентами, напоминает «Газета.ру».



Согласно проекту закона, распространение на территории РФ материалов или сообщений иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица без указания на то, что эти материалы созданы иноагентом, не допускается, сообщает «Интерфакс».