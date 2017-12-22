Строители завершили сборку пролетов автодорожной части моста через Керченский пролив

13:19 | 20.12.2017

Строители завершили сборку пролетов автодорожной части моста в Крым, сообщил инфоцентр «Крымский мост». Таким образом, нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами, передает «Лента.ру».



Как отмечает russian.rt.com, в будущем строительном сезоне дорожники «оденут» Крымский мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовят к началу движения автомобилей.