13:11 | 20.12.2017

Курс биткоина в течение суток упал более чем на 12 процентов, свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.



Утром 19 декабря криптовалюта торговалась на отметке в $18,7 тыс. По состоянию на 05:00 20 декабря стоимость биткоина составляла $16,6 тыс., передает «Газета.ру».



Как напоминает НТВ, 17 декабря курс биткоина побил очередной рекорд. Стоимость криптовалюты поднималась до 20 000 долларов. Но уже 18-го числа курс начал снижаться.