В Госдуме одобрили ужесточение наказания для телефонных террористов

13:08 | 20.12.2017

Госдума на заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет лишения свободы за телефонный терроризм, передает «Интерфакс». Документ разработан после осенней волны «телефонного минирования».



Согласно закону, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлёкшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Если такое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности органов власти, то предусмотрено максимальное наказание от 6 до 8 лет лишения свободы, сообщает russian.rt.com.



При этом также уточняется, что если подобное действие повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, то устанавливается наказание от 8 до 10 лет лишения свободы.