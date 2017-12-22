Актеры «Иронии судьбы» прокомментировали перенос фильма с Первого канала на «Россию 1»

13:04 | 20.12.2017

Актеры, снявшиеся в культовой советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» прокомментировали отказ Первого канала от трансляции фильма 31 декабря, передает РИА «Новости».



Сыгравший Евгения Лукашина Андрей Мягков порадовался такому развитию событий. «То, что «Иронию судьбы» не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище», — сказал он, сообщает «Лента.ру».



Барбара Брыльска, исполнившая роль Нади, отметила, что в Польше культовая советская комедия Эльдара Рязанова не ассоциируется с Новым годом. Фильм не всегда можно увидеть в эфире в праздничный день, передает телеканал «360».



Валентина Талызина, исполнившая роль Вали, подруги главной героини, отнеслась к новости по-философски. «Ну не покажут — значит, не покажут. Надо было когда-то сделать конец», — отметила актриса.



Напомним, о переносе показа фильма с Первого канала на «Россию 1» стало известно во вторник. В пресс-службе Первого канала заявили, что рокировка связана с договоренностями с киноконцерном «Мосфильм» — владельцем прав на картину.