Михаил Саакашвили призвал Петра Порошенко уйти в отставку

12:58 | 20.12.2017

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в своём Facebook открытое письмо, в котором призвал украинского лидера Петра Порошенко добровольно оставить пост, передает russian.rt.com.



«Признайтесь себе и народу, что вы и ваши соратники не способны изменить Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», — пишет Саакашвили, сообщает vedomosti.ru.



Как напоминает РБК, на Украине Саакашвили основал «Движение новых сил», которое организовывает митинги и акции протеста за отставку Петра Порошенко с поста президента.