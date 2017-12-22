Генассамблея ООН признала «временную оккупацию Россией части Украины»

12:54 | 20.12.2017

Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. В утвержденном документе признается «временная оккупация Россией части Украины», передает РБК.



Текст резолюции был предложен Украиной и составлен в соавторстве с 30 странами. За него проголосовали 70 государств, в том числе страны Евросоюза и США. Против высказались 26 стран, включая Россию, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай, КНДР, Кубу, Сербию, сообщают «Известия».



Как напоминает «Лента.ру», в декабре 2016 года ООН приняла резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму. Документ подготовили украинские власти. Международная организация порекомендовала России принять меры к тому, чтобы «незамедлительно положить конец» всем случаям ущемления прав человека.