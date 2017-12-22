Первый канал впервые за 10 лет 31 декабря не покажет «Иронию судьбы»

17:33 | 19.12.2017

Вечером 31 декабря в эфире Первого канала не покажут комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», сообщил «Сноб» со ссылкой на предновогодний анонс телеканала. По данным издания, фильм в новогодний вечер не покажут впервые за десять лет.



Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова сообщила, что отказ от «Иронии судьбы, или С лёгким паром!» связан с истечением прав на показ. «Это самая вероятная причина, но более точной информации я сейчас дать не могу», — сказала она.



При этом 31 декабря комедию Рязанова в дневное время покажет телеканал «Россия 1».