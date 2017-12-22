Задолженность россиян по выплатам алиментов превышает 100 миллиардов рублей

17:15 | 19.12.2017

Задолженность россиян по выплатам алиментов на детей превышает 100 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщила судья Верховного суда России Татьяна Назаренко на заседании пленума, передает rg.ru.



По данным ВС РФ, взыскание алиментов продолжает оставаться наиболее распространённой категорией дел в сфере семейного законодательства. Сейчас пленум разрабатывает рекомендации для судов по рассмотрению связанных с ними дел.