В Кремле отметили «имперский характер» новой стратегии нацбезопасности США

17:09 | 19.12.2017

Новая версия Стратегии национальной безопасности США свидетельствует о нежелании властей этой страны отказываться от концепции однополярного мира, уверен пресс-секретарь Путина Песков, сообщает РБК. «Беглое прочтение [стратегии], особенно тех частей, в которых так или иначе упоминается наша страна, в целом [показывает то, что] налицо имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира», - сказал Песков.



В то же время Песков увидел в новой стратегии безопасности США и позитивные моменты. «Есть и какие-то скромные позитивные моменты, в том числе это готовность сотрудничать с Россией в тех областях, которые соответствуют интересам американцев», - сказал он, передает «Интерфакс».