Защита Улюкаева обжаловала приговор в Мосгорсуде

17:00 | 19.12.2017

Адвокаты экс-министра экономического развития РФ Улюкаева обжаловали в Мосгорсуде приговор по делу о получении им взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Сечина. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Эмилия Хиль.



15 декабря суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал Улюкаева выплатить штраф в размере 130,4 млн руб. и лишил его права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения. Экс-министр назвал приговор несправедливым.