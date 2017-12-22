Британский авианосец «Королева Елизавета» дал течь через две недели после ввода в строй

16:50 | 19.12.2017

Спустя месяц после введения в состав флота на новом британском авианосце «Королева Елизавета» стоимостью 3,1 млрд фунтов стерлингов выявлена течь, пишет британская газета The Guardian.



Как отмечает издание, неполадка с уплотнением вала произошла спустя пару недель после начала службы авианосца в составе Королевского военно-морского флота. Сейчас на корабле приходится откачивать по 200 литров воды в час.



Ремонт авианосца начнется во время стоянки в Портсмуте — для этого, возможно, его придется поставить в сухой док, передает РИА «Новости».



«Королева Елизавета» — самый большой авианосец в истории британского флота. Площадь его палубы соответствует трем футбольным полям. Авианосец может развивать скорость в 25 узлов (45 км/ч), его водоизмещение — 65 тыс. тонн, длина полетной палубы — 280 м, а ширина — 70 м.