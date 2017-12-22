В Москве ожидаются мокрый снег и гололедица

16:42 | 19.12.2017

МЧС предупредило жителей Москвы о непогоде в ближайшие часы. В столице до 21:00 вторника ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица.



Порывы ветра могут достигать 17 м/с, ожидается ухудшение видимости на дорогах и рост ДТП на опасных участках, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.



По информации Гидрометцентра России, в столице объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада и сильного ветра.