Российские военные наблюдатели покинули Донбасс

16:36 | 19.12.2017

Все российские и украинские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня благополучно пересекли линию соприкосновения. В ДНР заявили, что «выход российских офицеров был вынужденный и по этой причине досрочный», передает РИА «Новости».



18 декабря МИД РФ объявил об отзыве российских военных из СЦКК, назвав причиной «неуважительное отношение украинских военнослужащих» к российским коллегам, которым, в частности, не давали общаться с местным населением. Покинуть территорию Донбасса офицеры из СЦКК должны были 18 декабря, однако переход линии соприкосновения перенесен на вторник, отмечает РБК.