Четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара

15:55 | 19.12.2017

Четыре человека стали жертвами падения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) РФ. Ранее сообщалось, что из 13 находившихся на борту человек двое погибли и 11 пострадали.



В качестве основной версии жесткой посадки Ан-2 рассматривается техническая неисправность, возникшая во время набора высоты, с которой экипаж не смог справиться в воздухе, передает «Интерфакс».