Власти РФ выделили семь миллиардов рублей на доплаты к пенсиям

11:42 | 19.12.2017

Правительство РФ утвердило распределение 7 млрд рублей федеральных целевых трансфертов. Деньги направлены на выплату социальных доплат к пенсии в 13 регионах страны.



Деньги будут распределены между 424,6 тыс. человек «для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума». Средний размер доплаты составит от 2351 до 8414 руб., говорится на сайте правительства.



Накануне в Пенсионном фонде рассказали, что в России больше нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП).