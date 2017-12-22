Самой богатой знаменитостью 2017 года стал режиссер Джордж Лукас

11:34 | 19.12.2017

Самой богатой знаменитостью 2017 года по версии журнала Forbes стал режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,5 млрд долларов. В тройку лидеров также вошли режиссер Стивен Спилберг и телеведущая, а в последние годы владелица телеканала своего имени Опра Уинфри. На счету Спилберга, по данным издания, 3,6 миллиарда долларов, у Опры Уинфри – 2,8 миллиарда долларов.



В первой пятерке — баскетболист Майкл Джордан ($1,4 млрд), иллюзионист Дэвид Копперфильд ($875 млн). Почетную десятку замыкает автор детективов Джеймс Паттерсон ($730 млн).



В общей сложности состояние десяти самых зажиточных знаменитостей Америки в 2017 году составило $18 млрд.