Власти США официально обвинили КНДР в распространении вируса WannaCry

11:27 | 19.12.2017

США предъявили КНДР официальные обвинения в распространении вируса WannaCry, поразившего в мае этого года тысячи компьютеров по всему миру; это заявление сделал помощник президента по вопросам безопасности Томас Боссерт в статье, опубликованной в понедельник в Wall Street Journal.



В спецслужбах Великобритании также пришли к выводу, что вирус-вымогатель WannaCry был создан по приказу властей КНДР и распространен северокорейскими хакерами.



Как напоминает РБК, вирус-вымогатель WannaCry начал распространяться в мае, затронув компьютерные системы в более чем 150 странах мира. В России атаке подверглись серверы телекоммуникационных компаний и силовых ведомств. Вирус-вымогатель поразил «МегаФон», «ВымпелКом» и компьютеры МВД. В МЧС и Минздраве заявили об успешном отражении атаки. По оценкам американских экспертов, общий ущерб от хакерской атаки составил $1 млрд.