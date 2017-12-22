Палестина попросила ООН провести экстренную сессию Генеральной ассамблеи

11:09 | 19.12.2017

Палестина запросила проведение экстренной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН после того, как США в ходе голосования в Совбезе наложили вето на проект резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.



По словам Мансура, запрос на проведение экстренной сессии Генассамблеи будет направлен арабскими странами. В свою очередь председатель 72-й сессии Генассамблеи Мирослав Лайчак сообщил, что запрос будет принят. Собрание Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима должно пройти, по словам Мансура, в среду или четверг (20 или 21 декабря), передает РБК.