Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился при заходе на посадку

10:56 | 19.12.2017

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился под городом Миньск-Мазовецкий при заходе на посадку на военный аэродром. Пилот самолета катапультировался и остался жив, передают «Известия».



Обломки самолета были обнаружены в лесу в 4–5 км от города Калушин. Машина упала в ненаселенной местности, на расстоянии около 2 км от ближайшей дороги. Как сообщили в Минобороны Польши, падение самолета не повлекло никакого ущерба на земле, сообщает РБК.



Пресс-служба Минобороны Польши сообщает, что обстоятельства происшествия будут выяснять военная полиция и прокуратура. По словам военных, говорить о причинах катастрофы пока слишком рано.