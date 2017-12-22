Власти Японии одобрили закупку у США комплексов ПРО Aegis Ashore

10:50 | 19.12.2017

Правительство Японии приняло решение об установке в стране двух комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщает Mainichi. По данным издания, стоимость комплексов, которые Токио закупит в США, составит около $1,8 млрд. Их планируется развернуть на полигонах в префектурах Акита и Ямагути к 2023 году. Сроки размещения, возможно, будут ускорены.



Как уточнили в правительстве, покупка ПРО необходима в связи с угрозой, которую несёт КНДР с её ракетной и ядерной программами.