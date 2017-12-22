Роспотребнадзор предупредил о вспышке чумы на севере Китая

10:39 | 19.12.2017

На севере Китая наблюдается рост заболеваемости чумой. Об этом говорится в предупреждении Роспотребнадзора. Чума была зафиксирована в северо-западной провинции Ганьсу. По информации ведомства, там комиссия по вопросам здравоохранения и планирования семьи подтвердила смерть пастуха от септической формы чумы. 12 человек оказались под карантином из-за контактов с умершим, карантин был введен и в госпитале города Субей, где он содержался.