Трамп заявил, что теракт в Петербурге мог унести тысячи жизней

10:34 | 19.12.2017

Теракт в Санкт-Петербурге, который удалось предотвратить благодаря передаче разведданных ЦРУ России, мог унести тысячи жизней. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.



В воскресенье, 17 декабря, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в телефонном разговоре поблагодарил Трампа за полученную от ЦРУ информацию, которая позволила задержать террористов, готовивших нападения в Санкт-Петербурге и других городах страны. По словам Путина, полученная от американских спецслужб информация «оказалась достаточной для обнаружения, розыска и задержания преступников», передает РБК.



Напомним, в Санкт-Петербурге были задержаны семь членов ячейки запрещенной террористической группировки «Исламское государство», которые планировали нанести удар по Казанскому собору.