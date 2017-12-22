В стратегии нацбезопасности США главными угрозами названы РФ и Китай

10:29 | 19.12.2017

Россия и Китай занимают первое место в списке государств, угрожающих безопасности США. Своим растущим влиянием Москва и Пекин бросают вызов могуществу Вашингтона. Об этом сообщается в Стратегии национальной безопасности Соединённых Штатов, опубликованной в понедельник на сайте Белого дома, передает russian.rt.com.



В полной версии документа отмечается, что «Китай и Россия бросают вызов американской мощи, влиянию и интересам, стремясь подорвать их безопасность и процветание». Власти США уверены, что Пекин и Москва «полны решимости сделать экономику менее свободной и менее справедливой, нарастить свой военный потенциал, поставить под контроль распространение информации, чтобы оказывать давление на общество, и расширить собственное влияние», сообщают «Ведомости».



Ранее представитель Белого дома сообщил, что стратегия нацбезопасности не предполагает навязывания миру американских представлений о демократии или образе жизни.