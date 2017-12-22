Украинские власти объяснили задержку выхода российских наблюдателей из Донбасса

10:14 | 19.12.2017

Российские наблюдатели не смогли вовремя покинуть Донбасс из-за открывшейся стрельбы, заявили в Киеве. Военнослужащие ВС России из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) остались в регионе до 19 декабря, передает РенТВ.



Как напоминает НТВ, накануне российским военным наблюдателям не удалось попасть на подконтрольную Украине территорию в Донбассе и пришлось вернуться на территорию ДНР. Пересечение линии соприкосновения перенесено на вторник.