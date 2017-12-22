Ученые: использование смартфонов увеличивает риск рака и бесплодия

14:39 | 18.12.2017

По мнению ученых из Департамента здравоохранения Калифорнии США, электромагнитное излучение от гаджетов увеличивает риск рака и бесплодия. Таким образом, оставленные рядом со спящим человеком смартфоны несут опасность для здоровья.



Специалисты считают, что смартфоны, пока их не используют, должны находиться на расстоянии одного или нескольких метров от тела человека. Также отмечается, что использование гаджетов может навредить сну подростков, их психическому здоровью и способствовать нарушению концентрации внимания.



Однако опасность может представлять также и радиочастотное излучение, испускаемое устройствами. Оно может влиять на качество спермы у мужчин, которые носят устройства в карманах. Специалисты советуют не оставлять смартфоны под подушкой или на тумбочке возле кровати во время сна.



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