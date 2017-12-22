Стритрейсеров накажут штрафами и лишением свободы

14:26 | 18.12.2017

Депутаты Госдумы намерены внести изменения в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях, которые введут ответственность для организаторов и участников уличных гонок. Как сообщают «Известия», организаторам может грозить штраф до 1 млн рублей и наказание до двух лет лишения свободы, участникам уличных гонок — лишение прав и до года тюрьмы.



Для стритрейсеров предлагается внести в КоАП и УК новые статьи: «Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования» (статья 12.38 КоАП и 264.2 УК).



Кроме этого, езду по тротуарам приравняют к хулиганству, а штраф за управление автомобилем после лишения водительского удостоверения увеличат до 50 тыс. рублей. Сейчас КоАП предусматривает для «лишенцев» наказание в 30 тыс. рублей, независимо от того, сколько раз они попадались.