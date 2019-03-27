Сбежавший из части под Ржевом контрактник найден мертвым

12:46 | 29.03.2019

Контрактника, который самовольно покинул военную часть под Ржевом, нашли мертвым, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. «Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы», - говорится в сообщении пресс-службы.



На месте работает комиссия ЗВО вместе с правоохранительными органами. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб региона, контрактнику было 26 лет.