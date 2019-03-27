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Россия и мир


 

12:42 | 29.03.2019

«Ростех» собирается презентовать экспортную версию Су-57 на авиашоу в Дубае

Россия может официально представить экспортную версию истребителя Су-57 в ноябре на авиашоу в Дубае, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

"Паспорт экспортного облика у ПАК ФА уже есть. В настоящее время в правительстве на рассмотрении документ в связи с изменением названия комплекса с Т-50 на Су-57", - сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

26 марта Су-57 был представлен на авиасалоне в Малайзии.

© «Вечерние Ведомости»

 


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