«Ростех» собирается презентовать экспортную версию Су-57 на авиашоу в Дубае

12:42 | 29.03.2019

Россия может официально представить экспортную версию истребителя Су-57 в ноябре на авиашоу в Дубае, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.



"Паспорт экспортного облика у ПАК ФА уже есть. В настоящее время в правительстве на рассмотрении документ в связи с изменением названия комплекса с Т-50 на Су-57", - сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.



26 марта Су-57 был представлен на авиасалоне в Малайзии.