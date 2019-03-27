Российские актеры Пореченков и Охлобыстин записали ролик «в поддержку» Зеленского

12:33 | 29.03.2019

Российские актеры Пореченков и Охлобыстин записали ролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.



Действие видеоролика происходит за столом. «Ну, если он выиграет… Он будет нам должен... Только Зеленский!» - говорят артисты со стаканами в руках. Также Пореченков и Охлобыстин обменялись репликами «слава Украине» и «Крым наш».



Как напоминает iz.ru, выборы президента Украины состоятся 31 марта. По состоянию на сегодняшний день Зеленский сохраняет первое место в президентском рейтинге. В ходе опроса его поддержали 29% респондентов. За ним следуют лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,7%) и действующий президент страны Петр Порошенко (16,5%).