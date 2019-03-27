Власти Петербурга отказались от идеи передать Исаакиевский собор РПЦ

12:28 | 29.03.2019

В Санкт-Петербурге власти отказались от идеи передать Исаакиевский собор РПЦ, сообщает издание РБК со ссылкой на источник в правительстве и министерстве культуры РФ.



«Тема закрыта», — заявил источник в правительстве. «Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала [могла проводить службы], никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», — пояснил он.



Как напоминает АиФ, в январе 2017 года губернатор Полтавченко заявил о решении передать собор церкви. Это вызвало серьезную волну возмущения. В городе прошли митинги.