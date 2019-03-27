Число жертв пожара в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш выросло до 25

12:18 | 29.03.2019

Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25, пишет местная газета Dhaka Tribune. В частности, 19 трупов нашли в здании, еще 6 умерли в больнице. Поиск жертв продолжается. Трагедию объясняют отсутствием в здании системы пожаротушения.



Пожар произошел в высотной башне в одном из центральных районов города. Также издание указывает, что несколько человек получили серьезные травмы после того, как попытались выпрыгнуть из окон здания. Их доставили в больницы.