С 2014 года США выделили на укрепление обороноспособности Украины более 1,3 млрд долларов

12:02 | 29.03.2019

С 2014 года США выделили на укрепление обороноспособности Украины более $1,3 млрд. Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон. По его словам, эти деньги пошли на укрепление армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО.



Пахон подтвердил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева войти в НАТО и в целом «право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства». При этом он подчеркнул, что решение вопроса о статусе Крыма остается «важным обстоятельством» для решения о том, сможет ли Украина войти в Североатлантический альянс, передает РБК.