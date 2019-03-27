Бразилия потребовала от РФ убрать своих военных из Венесуэлы

11:52 | 29.03.2019

Российские военные должны покинуть Венесуэлу, если они направлены туда для поддержки режима президента Николаса Мадуро. Об этом заявил в интервью Reuters министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.



По его словам, поддержка Россией Мадуро может привести к углублению социально-экономического кризиса в стране. Он отметил, что привлечение военных специалистов из России свидетельствует о «слабости» Мадуро.



В прошлые выходные El Nacional сообщила, что в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих. Позднее эту информацию подтвердили власти Венесуэлы и России.