В конгресс США внесен законопроект о запрете передачи Турции истребителей F-35

11:48 | 29.03.2019

Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400, передает russian.rt.com.



«Анкара является одним из ключевых союзников НАТО, страна принимает участие в решении ряда приоритетных вопросов, затрагивающих национальную безопасность США. Вызывает беспокойство, что Турция стремится к тесному сотрудничеству в оборонной сфере с Россией, чей авторитарный правитель стремится подорвать интересы НАТО и США на каждом шагу», — приводит The Hill слова сенатора-республиканца Джеймса Лэнкфорда.



Как напоминает lenta.ru, соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017-го. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.