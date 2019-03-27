В Тверской области из воинской части сбежал вооруженный солдат

11:41 | 29.03.2019

Вооруженный автоматом военнослужащий покинул пределы воинской части в Тверской области, организован поиск беглеца, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.



Как стало известно РЕН ТВ, военный 1991 года рождения подошел около 3:40 к дежурному и заявил, что срочно нужен фотоотчет по антитеррору. Тогда дежурный выдал молодому человеку АК74, 4 магазина, бронежилет и штык-нож. После этого военные пошли фотографироваться на тактическое поле, у КПП. В какой-то момент дежурный отвлекся. Тогда военнослужащий улучил момент и рванул в лес.



Розыск беглеца продолжается.