11:36 | 29.03.2019

В Черное море вошли боевые корабли НАТО. Они прошли проливы Дарданеллы и Босфор, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Видеокадры прохода эсминца ВМС Нидерландов «Эвертсен», а также испанского и канадского фрегатов «Санта-Мария» и «Торонто» опубликованы в Twitter турецкого агентства Demirören Haber Ajansı.



Корабли планируют провести операцию Sea Shield («Морской щит») вместе с украинскими и грузинскими военными, отмечает РИА «Новости».