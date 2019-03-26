В Петербурге спустили на воду дизель-электрической подводную лодку «Петропавловск-Камчатский»

16:33 | 28.03.2019

В Петербурге торжественно спустили на воду подводную лодку «Петропавловск-Камчатский». Это подлодка стала первой дизель-электрической подводной лодкой проекта 636.3, которая войдёт в состав Тихоокеанского флота. Всего планируется до 2022 года построить шесть таких подлодок.