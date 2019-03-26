Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами турецкое судно

16:29 | 28.03.2019

Турецкое нефтеналивное судно Elhibru 1, захваченное в Средиземном море группой нелегальных мигрантов и позже перехваченное мальтийскими военными, вошло в порт Ла Валетта, передает информагентство Askanews.



Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы. Танкер в момент происшествия направлялся в Ливию, чтобы высадить спасенных мигрантов, сообщает РБК.