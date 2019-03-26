Спецслужбы задержали участника банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году

16:23 | 28.03.2019

ФСБ России сообщает о задержании в Дагестане и доставке в Москву подозреваемого в причастности к организации взрывов на станциях столичного метрополитена в марте 2010 года. Уточняется, что задержание члена группировки Вагабова произошло в Хасавюртовском районе. Мужчину уже доставили в Москву для осуществления дальнейших следственных действий.



Как напоминает vm.ru, речь идет о взрывах, совершенных двумя террористками-смертницами на остановочных пунктах Лубянка и Парк культуры Сокольнической Линии. В результате погибло 39 человек, еще 128 были ранены.