ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

16:14 | 28.03.2019

Центробанк с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчётного банка. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.



«Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», - говорится в приказе регулятора об отзыве лицензии.



По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 389-е место в банковской системе РФ.