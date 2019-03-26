Власти Якутии запретили мигрантам работать в республике сразу в нескольких сферах

16:10 | 28.03.2019

Власти Якутии запретили иностранным гражданам вести трудовую деятельность в регионе сразу в нескольких сферах. Об этом говорится на сайте правительства региона. Запрет установлен на 2019 год, передает РБК.



Запрет установлен на 33 вида экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности. Также мигрантам нельзя будет заниматься научной и технической деятельностью, работать в сфере образования, здравоохранения и оказания услуг, говорится в документе.



17 марта в Якутии прошли массовые митинги: местные жители вышли с протестами после того, как одну из жительниц Якутска изнасиловали выходцы из Центральной Азии. На следующий день состоялась встреча руководства республики с местным населением, на которой власти пообещали поставить на особый контроль все преступления, совершаемые мигрантами, а также депортировать нелегалов.