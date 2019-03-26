12:22 | 28.03.2019

Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. На сайте Кремля отмечается, что Путина пригласил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, с которым президент РФ обсудит состояние и перспективы развития двусторонних отношений.



Как отмечает РИА «Новости», для проведения официальных церемоний встреч иностранных лидеров перед конгресс-холлом государственной резиденции был выстроен мраморный шатер с постаментом.