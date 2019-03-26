В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0

12:19 | 28.03.2019

На западе центральной части Китая зафиксированы подземные толчки магнитудой 5. Эпицентр сейсмособытия находился в уезде Манъя, очаг залегал на глубине 9 км. О жертвах и разрушениях в настоящее время не сообщается.