В Италии за один миллион евро продается «Остров женщин»

12:15 | 28.03.2019

Isola delle Femmine или «Остров женщин», расположенный всего в 300 метрах от побережья Сицилии, продается по цене в один миллион евро, сообщает Travel and Leisure.



Изначально остров стоил 3,5 миллиона евро, но, поскольку покупателей не нашлось, цену существенно снизили. Правда, тут есть подвох, ведь единственное строение на всем острове – это разрушенная каменная башня XVII века. Поэтому невероятно красивый, но необитаемый, он потребует от будущего владельца серьезных вложений.



У острова есть своя легенда. Необычное название ему дала история о том, что 13 турецких женщин были изгнаны из своих семей, оказались на острове и жили долго и счастливо, отмечает РИА «Новости».